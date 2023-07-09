Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 14:32
Büro temizlik işçisi ile memur maaşı karşılaştırması ?

Memur maaşları ile işçi maaşları arasında fark var mı?

Site yöneticisi işçiler ile memurlar arasında maaş arasında bir analiz yapabilir mi?

İşçilerin mesai ücretleri ,bayram ve hafta sonu çalışması , sosyal hakları ,ikramiyeleri , tediyeleri yemek yardımları ,ulaşım yardımları ,yakacak yardimlari ,gece calisma farkları gibi yüzlerce hakkı kapsaminda memurların hakları karşılaştırmalı analiz edilebilir mi?

Herkes bu farkları görmeli ki memurlar içinde düzenleme yapılabilsin?

Memur emekçilerinin bu yönde talebi vardır.

Kolay gelsin diliyorum

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiişçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Ya gereğini yap ya istifa et Ali Yalçın%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?Maaş zammı komisyondan geçti.Cumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokEn düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştirKamu mühendislerinin maaşları en düşük hekim maaşlarına eşitleniyor diye torba yasa geleceği doğru m

Sözlük

Sosyal medya hesabının çalınması 2 karışık 1 sude 1 Cennetlik insan 2 iştiyak 1 çam reçinesi 1 sözlü şiddete maruz kalmak 2 yalancı 1 hava durumu 1 gıcık insan tipi 1

Son Haberler

Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısıVolkan Demirel, Hull City ile oynayacakları karşılaşma öncesi Hataylılara mesaj gönderdiBelediyede 'memur' olan kişi VHKİ/Bilgisayar İşletmeni olabilir mi?Erdoğan, Türk Kızılay'ın Olağanüstü Genel Kurulu'na video mesaj gönderdiTanju Özcan, yürüyüşünün 7. gününde basın toplantısı düzenledi:

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok