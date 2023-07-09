KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Temmuz 2023 14:59
Göç İdaresi

Arkadaşlar malumunuz DHMİ 90 altına düşülmeyecek gibi.. 90 altı olan bizlerde kalan diğer kadrolarla şansımızı deneyeceğiz. 87.6 puanla yazdım. Siz kaçla yazdınız?

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