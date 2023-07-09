Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Temmuz 2023 15:11
Teşvik zamlanıyor mu?

Merhaba arkadaşlar. Teşvikte yeni yapılan zam oranında zamlanıyor mu?


fatodemiş
Aday Memur
09 Temmuz 2023 15:39
Teşvik hastanenin gelirine bağlı olduğu için zam olacağını sanmıyorum. Zaten temmuz teşviğini ağustos maaşında göreceğiz
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