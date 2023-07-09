KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 15:40
parkur süresi

arkadaşlar kadın 49a kadar düşmüştüm ama parkur zorlaşınca 53e geri çıktım ne yapmalıyım sizce ne önerirsiniz takladan sonra bitiyorum 9 gün kaldı sınava

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