Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 15:54
4b'li olarak çalışırken Merkezi Atama'da tercih vermek
Merhaba, 2022'de kamuya sözleşmeli olarak atandım ve bu merkezi alımda tercih vermek istiyorum. Puanım az ama DHMİ alımlarına başvurmak istiyorum. Kazanırsam kadrolu olarak orada başlayıp şimdiki çalıştığım kurumdan istifa edebilir miyim? Teşekkürler.

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