KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 16:13
31.Dönem Pomem ve Kpss Puanı

Kasım-Aralık ayında olması beklenen 31.dönem pomem için 2022 kpss puanımla başvuruda bulunabilir miyim, yoksa bu Temmuz ayında yapılacak sınavın sonucunu mu beklemek zorundayım? Benim bildiğim KPSS puanları 2 yıl geçerli. Bu konuda bilgisi olan aydınlatabilir mi?

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