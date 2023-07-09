Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 16:13
İnfaz ve Koruma Memurluğu Eğitim Süreci

Merhaba,

İnfaz ve Koruma Memurluğuna atandıktan sonra eğitim alıyormuyuz.? Süresi ne kadar? Yatılımı oluyor?

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