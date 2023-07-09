5393 e göre sözleşmeli personel istihdamı

5393 sayılı kanunun 49.maddesine istinaden sözleşmeli olarak yapılan alımlar halen devam ediyor mu? Bilindiği üzere 49.maddeye " Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir" cümlesi eklenmiştir. Şuan sormak istediğim, Belediye ' de Sözleşmeli personel istihdamı ne şekilde gerçekleşmektedir ? 657/4B mi ? 5393/49 mu ? Ve 49.madde ye eklenen metin dolayısıyla alım nasıl gerçekleşir?

5393 sayılı kanunun 49.maddesine istinaden sözleşmeli olarak yapılan alımlar halen devam ediyor mu? Bilindiği üzere 49.maddeye " Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir" cümlesi eklenmiştir. Şuan sormak istediğim, Belediye ' de Sözleşmeli personel istihdamı ne şekilde gerçekleşmektedir ? 657/4B mi ? 5393/49 mu ? Ve 49.madde ye eklenen metin dolayısıyla alım nasıl gerçekleşir?