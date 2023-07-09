Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 16:35
Ne kadar uzatılabilir

Hayırlı pazarlar arkadaşlar deprem nedeniyle geçici görev 5.ay oldu. Geçici görev 6 ayda bitiyor deniliyor. İstersem uzatabilir miyim? İkinci bir altı ay, bunu kim yapar? Tayin için verdiğim dilekçe olumsuz açıklandı dün. İlişiği ne zaman keserler ?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBaşka Sektördeki Memurlarla Muhatap Olmamak GerekSeyyanen zam hakkında bilgiDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerHassas Bölgeler Şube Müdürlüğü Polnet 4 kullanımı hakkında2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminBeraat @ Takipszilik alanlarZam oranı%25Eyt den emekli Polis Maaşı Ne Kadar

Sözlük

rip 1 Cennetlik insan 2 karışık 1 tamirat 1 Marka diye fazla para vermek 2 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 Sosyal medya hesabının çalınması 2 sude 1 gıcık insan tipi 1 ayakkabı 1

Son Haberler

Kayıp ekonomistten iz yok: Arama çalışmaları 23. günündeDiyarbakır'da 2 minibüs çarpıştı: 8 yaralıHatay'da buruk diploma sevinciManisa'da sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldıIcardi transferinde yeni gelişme

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok