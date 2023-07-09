15 yıllık Lisans Mesunu teknisyenin derece kademe 4/3 ama kadro derecem 5 yeşil pasaport alabilmek için Bakanlıktan 3. Derece kadroya atanma için talepte bulundum bilgisi olan var mı bu konu hakkında.

15 yıllık Lisans Mesunu teknisyenin derece kademe 4/3 ama kadro derecem 5 yeşil pasaport alabilmek için Bakanlıktan 3. Derece kadroya atanma için talepte bulundum bilgisi olan var mı bu konu hakkında.