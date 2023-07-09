Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 16:57
Yeşil Pasaport
15 yıllık Lisans Mesunu teknisyenin derece kademe 4/3 ama kadro derecem 5 yeşil pasaport alabilmek için Bakanlıktan 3. Derece kadroya atanma için talepte bulundum bilgisi olan var mı bu konu hakkında.

GRPNR VN
Aday Memur
09 Temmuz 2023 17:09
Büyük ihtimalle red olur çünkü 3. Derecede bulunmak gerekiyor yeşil pasaport alabilmek için onu da bakanlık resen boşluk olduğu zaman alıyor talep üzerine almıyor. Zaten 4/3 olduğun için terfi döneminde direkt yeşil pasaport hakkın oluyor.

Onurcin
09 Temmuz 2023 17:30
Tasarruf tedbirleri kapsamında vermiyorlar
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Cezaevi 2.MüdürleriAdalet Çalışanları Birlik Olma Vaktiİstifa için dilekçe İlave 1 derece hakkındaCezaevi emekli müdürleriİkm silah indirimİnfaz koruma memuru mühendis mezunu ise derece alabilir mi?Maaş farkı'na 8000 tl dahil değilcte cezaevi müdür tayinleriEş durumu tayini hk. bilgisi olan?

Sözlük

karışık 1 rip 1 Cennetlik insan 2 Marka diye fazla para vermek 2 asosyal insanlar 1 gıcık insan tipi 1 çam reçinesi 1 özkan uğur 1 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 uyuz 1

Son Haberler

Kayıp ekonomistten iz yok: Arama çalışmaları 23. günündeDiyarbakır'da 2 minibüs çarpıştı: 8 yaralıHatay'da buruk diploma sevinciManisa'da sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldıIcardi transferinde yeni gelişme

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok