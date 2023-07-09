Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


09 Temmuz 2023 17:17
Belediye ve üniversite çalışma şartları
Merhabalar ben EKPSS'den 2. Atamda atama bekliyorum. Belediye ve üniversitenin çakılı kadro olduğunun farkındayım. Bu kurumlarda çalışma şartları bakanlıklardan farkı nedir? Tercihler başlayınca yazmalı mıyım? Maaş farkı var mı? Cevap verirseniz memnun olurum.

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