Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 17:49
Memur Emeklisine De SEYYANEN Zam.
Memur emeklisine de SEYYANEN zam şarttır.

besamel soslu makrna
Aday Memur
09 Temmuz 2023 17:55

Reis memur emeklisine de aynı oranda zam yapılacağının sözünü seçim öncesinde vermişti. Yasa teklifi meclis genel kuruluna geldiğinde gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Memurlara ilave %15, memur emeklilerine de %12 oranında ilave zam yapılacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
09 Temmuz 2023 17:58
İnşallah.
besamel soslu makrna, 27 dk. önce

Reis memur emeklisine de aynı oranda zam yapılacağının sözünü seçim öncesinde vermişti. Yasa teklifi meclis genel kuruluna geldiğinde gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Memurlara ilave %15, memur emeklilerine de %12 oranında ilave zam yapılacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
09 Temmuz 2023 17:59
Memurun yetki verdiği sendika biraz çalışıp kulis yapsın.
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