Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 18:17
Seyyanen zam

Bu seyyanen zam taban aylığına yansımadığı için emekliliğe katkısı yok diye biliyorum

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