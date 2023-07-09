Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Temmuz 2023 18:28
DHMİ MAAŞ

Dhmi de calısan arkadaslar ,şimdi tercih donemi oldugu için gençler tercih edecek, birisi gercek maasları yazsada millet ona göre tercih etsin. Şimdi söylemeyince millet tercih etmeyecek degıl, yada söylerseniz maaslarınız düşmez. Ha sizin için iiyi okur bunun muhabbeti yapılmaz bi daha


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
09 Temmuz 2023 18:35

Geleneksel dhmi maaş sorma günleri başlamış, hadi hayırlı olsun.


esenö
Aday Memur
09 Temmuz 2023 18:57

Siz tercih zamanı hıc araştırıp sormadınız mı ? Bu sayfanın amacı ne ? Bilgilendirme bilgi paylaşımı degıl mı ? Sankı soylemeyınce kımse tercih etmeyecek :) birazdan sizin tayfa düşer buraya :)

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Geleneksel dhmi maaş sorma günleri başlamış, hadi hayırlı olsun.


alikuşcu
Aday Memur
09 Temmuz 2023 19:11

söyleyince inanmıyorsun, bi daha bi daha niye soruyorsun.

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