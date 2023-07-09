Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 18:51
Memur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)
Evet arkadaşlar memurlar ve işçiler arasındaki her türlü mali ve özlük haklarını konuşup aradaki farkları yazalım. En azindan Ağustos toplu sozlesmelerinr kadar tek başlık olsun. Umarım memurlar .net olarak da editörler yöneticiler bu başlıktan sonra toplu sozlesmelere yakın beklentileri yayınlayacaklardir.. ilk farkı ben yazayum. ( İşçi sınava kpss ye girmeden taşerona alınıp memur yüksek paralar harcayarak okur ve sınava tabi tutularak atanır. Buna göre memur maaşı her türlü işçinin üzerinde olmalıydı. İkincisi her zaman söylerim tediye ve ikramiye eskiden gelen bir haktır. O vakit işçiler özellikle zor şartlarda çalıştığından teknoloji ileri düzeyde olmadığından ve çok da yüksek maaş alamadıkları dan verilmiştir. Artık şartlar değişmiştir.. memur maaş ve özlük olarak geride kalmıştır. Memura bu iktamiye ve tediyeyi vermemek haksızlıktir ve düzeltilmedigi sürece siyasi muhalefet tarafından anayasa mahkemesine taşınmalıdır. İşçi izin aldığından pazar günü izinden düşmezken memur izin aldığında izninden düşer...

kerten.kele
Memur
09 Temmuz 2023 18:59
İşçi istifa edince tazminatını alıp ayrılır , memur istifa ederse geçmiş olsun. 60 yasinda o da emeklilgi hak ederse bağlanır ve ikramiyeyi yıllar sonra alır. Büyük bir haksızlık.. bir memur olarak benden kesilen kesintiler ben istifa edince bana neden geri verilmiyor sonuçta bana herhangi bir sosyal güvence hastane masrafını karşılama verilmeyecek.. elzem olarak duzenlenmesi gereken bir mevzu..

kerten.kele
Memur
09 Temmuz 2023 19:01
Diğer nokta işçinin emekli maaşı özellikle kadrolu işçilerl, emekli maaşları çalışan memurdan bile fazla.. o zaman soru su: kesintileri fazla yapılmış ve emekli aylıkları fazla ise neden calisirken de memurdan fazla maaş alırlar.. hem çalışırken hem emeklilikte memurdan fazla almak esitsizliktir.. derhal düzeltilmelidir...

kerten.kele
Memur
09 Temmuz 2023 19:04
İşçiler yuzde 45 + 15 oranında zam pazarlığı yaptılar.. memurlar ağustosta bu rakamlara yakın kazanımlar elde etmelidir.. gerisi hikaye... Memurun maaşı 40 bin olmalıdır.. yoksulluk sınırı 36 bin olmuşsa 40 bin aylık maaş kabul edilebilir...

mengok
Şef
09 Temmuz 2023 19:08
Bence faydalı bir başlık olmuş birlikte hareket edebilmeliyiz arkadaşlar abiler ablalar .. maalesef görmezden geliniyoruz.. haklarımız elimizden aliniyor ya da keyfi olarak bir iki kalem oynatma ile el konuluyor ve sendikalar hicbirsey yapmıyor hatta umurlarinda bile değiliz ..
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