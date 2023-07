Memur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)

Evet arkadaşlar memurlar ve işçiler arasındaki her türlü mali ve özlük haklarını konuşup aradaki farkları yazalım. En azindan Ağustos toplu sozlesmelerinr kadar tek başlık olsun. Umarım memurlar .net olarak da editörler yöneticiler bu başlıktan sonra toplu sozlesmelere yakın beklentileri yayınlayacaklardir.. ilk farkı ben yazayum. ( İşçi sınava kpss ye girmeden taşerona alınıp memur yüksek paralar harcayarak okur ve sınava tabi tutularak atanır. Buna göre memur maaşı her türlü işçinin üzerinde olmalıydı. İkincisi her zaman söylerim tediye ve ikramiye eskiden gelen bir haktır. O vakit işçiler özellikle zor şartlarda çalıştığından teknoloji ileri düzeyde olmadığından ve çok da yüksek maaş alamadıkları dan verilmiştir. Artık şartlar değişmiştir.. memur maaş ve özlük olarak geride kalmıştır. Memura bu iktamiye ve tediyeyi vermemek haksızlıktir ve düzeltilmedigi sürece siyasi muhalefet tarafından anayasa mahkemesine taşınmalıdır. İşçi izin aldığından pazar günü izinden düşmezken memur izin aldığında izninden düşer...

