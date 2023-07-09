KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 18:56
Vücut Kitle Endeksi

Arkadaşlar benim vücut kitle endeksim 28.1 çıkıyor yönetmelikte 18-27 arası olmalı deniliyor. Bu büyük bi problem olur mu yani direkt geri mi yollarlar yoksa tölerans gösterirler mi aşırı sertlik var mı bu konuda yardımcı olabilir misiniz.


NazımCanYılmaz
Aday Memur
09 Temmuz 2023 19:11

Eleenme sebebi.


xtcclife
09 Temmuz 2023 19:48

Bu konuda müsamaha gösterilmez 27.1 çıkanların dahi elediklerini duymuştum. 2 gün yemek yememeyi deneyin. Parkura giderken de atıştırmak dışında hiçbir şey yeme

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