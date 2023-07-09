Yardımcı hizmetler sınıfı hk.

Arkadaşlar ben bir kurumda hizmetli memur statüsünde çalışmaktayım. Ben bir şubeden sorumluyum temizliği için fakat müdürümüz bizi benim çalıştığım yer haricinde başka bir tesiste de çalıştırıyor bunu yapabilir mi acaba karşı çıkabilir miyiz

Arkadaşlar ben bir kurumda hizmetli memur statüsünde çalışmaktayım. Ben bir şubeden sorumluyum temizliği için fakat müdürümüz bizi benim çalıştığım yer haricinde başka bir tesiste de çalıştırıyor bunu yapabilir mi acaba karşı çıkabilir miyiz