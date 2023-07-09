Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 19:56
Idari soruşturma sonucum ??

Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararının anlamı tam olarak nedir bilen arkadaşlar cevaplayabilirmi

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