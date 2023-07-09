Pomem Hazırlığı Sürecinde Kaval Kemiği Ağrısı

Spor geçmişin yoksa bu tarz ağrılar normal. Zorlama oluyorlar genelde birden yüklenince. Isınma ve soğumani iyi yapmamış olabilirsin. Isınma ve soğuma çok önemli sakatlık konsuunda. Birde cidden parkurdan geçmek istiyorsan. Dönem açılınca değilde çok önce parkura başlayıp sindire sindire çalışmalısın. Çok iyi dereceler yapanlar genelde 1 yıllık 6 aylık sürelerin ekmeğini yiyorlar. Sınava girip şansımı deneyeceğim dersen ağrı kesici vs alıp gir yine para yatirmissin o kadar hem ortamı görürsün. Birde Her şeyi parmak ucunda yapmalısın tabanla birlikte basınca kemiklere yük biniyor. Parmak ucunda esneyerek koşu yapmalısın. Şimdiden başarılar.

Spor geçmişin yoksa bu tarz ağrılar normal. Zorlama oluyorlar genelde birden yüklenince. Isınma ve soğumani iyi yapmamış olabilirsin. Isınma ve soğuma çok önemli sakatlık konsuunda. Birde cidden parkurdan geçmek istiyorsan. Dönem açılınca değilde çok önce parkura başlayıp sindire sindire çalışmalısın. Çok iyi dereceler yapanlar genelde 1 yıllık 6 aylık sürelerin ekmeğini yiyorlar. Sınava girip şansımı deneyeceğim dersen ağrı kesici vs alıp gir yine para yatirmissin o kadar hem ortamı görürsün. Birde Her şeyi parmak ucunda yapmalısın tabanla birlikte basınca kemiklere yük biniyor. Parmak ucunda esneyerek koşu yapmalısın. Şimdiden başarılar.