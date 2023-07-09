KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 20:04
Pomem Hazırlığı Sürecinde Kaval Kemiği Ağrısı

Arkadaşlar bu illetle yaklaşık 2-3 aydır başım dertte. Normalde 30.Dönem başvuru açıklandığında kursa başlamıştım ama bu kaval kemiği ağrısı yüzünden kursu yarım bırakmak zorunda kaldım. Daha da kötüsü başvuruyu yapıp parayı falan yatırmıştım. 13 Temmuz'da fiziki yeterlilik sınavına çağrıldım ve ben kaval kemiği ağrım yüzüne sınava büyük ihtimalle gidemeyeğim. Çünkü sınava hazırlanamadım kursa gidemedim kondisyon kaybım var. Araştırdığım zaman kaval kemiği ağrılarıyla karşılaşan çok fazla insan gördüm ama hiçbirisi doğru düzgün çözüm önerisi sunmuyor veya ağrı sürecinin devamını hiç paylaşmamış. Bu ağrıyla uğraşan, bu ağrıyı daha önce yenen veya bu ağrı hakkında tecrübeleri olan arkadaşları konuya davet ediyorum. Polislik konusunda önümdeki en büyük engel şu kaval kemiği ağrısı. Kaval kemiği ağrılarım olmasa bunun dışında hiçbir şey beni zorlamıyor yorulduğumu bile hissetmiyorum. Aylardır uğraşıp yenemediğim bu kaval kemiği ağrılarımı bir şekilde yenersem 31.Dönem Pomem başvurularına sağlam bir şekilde hazırlanacağım. Lütfen tecrübesi olan arkadaşlar konuya yorumlarını bıraksınlar...


levelup06
Aday Memur
09 Temmuz 2023 20:48
Spor geçmişin yoksa bu tarz ağrılar normal. Zorlama oluyorlar genelde birden yüklenince. Isınma ve soğumani iyi yapmamış olabilirsin. Isınma ve soğuma çok önemli sakatlık konsuunda. Birde cidden parkurdan geçmek istiyorsan. Dönem açılınca değilde çok önce parkura başlayıp sindire sindire çalışmalısın. Çok iyi dereceler yapanlar genelde 1 yıllık 6 aylık sürelerin ekmeğini yiyorlar. Sınava girip şansımı deneyeceğim dersen ağrı kesici vs alıp gir yine para yatirmissin o kadar hem ortamı görürsün. Birde Her şeyi parmak ucunda yapmalısın tabanla birlikte basınca kemiklere yük biniyor. Parmak ucunda esneyerek koşu yapmalısın. Şimdiden başarılar.
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