Personel şube müdürlüklerinde yetkili biri yardımcı olabilir mi

Bir sorunum var da arkadaşlar herhangi bir kurumun personel şube müdürlüğünde çalışan bir arkadaşımız yardımcı olabilir mi

Bir sorunum var da arkadaşlar herhangi bir kurumun personel şube müdürlüğünde çalışan bir arkadaşımız yardımcı olabilir mi