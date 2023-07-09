KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 20:17
Parkur pomem pmyo

merhabalar pmyo icin yeni gözlerimi cizdirdim bir hafta sonra parkura baslayacagım. önümde hazırlanmak icin bir ay var. sizin hazırlanma süreniz nasıl - dı? 1 ayda hallolur mu? Bunun icin ameliyat oldum bedel ödedim cok hırslıyım elimden geleni yapıcam lütfen görüşlerinizi bekliyorum...


levelup06
Aday Memur
09 Temmuz 2023 20:51
Spor geçmişin varsa 1 ayda halledilebilir. Sakatlık yaşamazsan.

hsprd
Aday Memur
09 Temmuz 2023 20:56

tesekkür ederim cevabınız icin. sporcu değilim ama lisede (1 sene önce) her teneffüs voleybol oynardım ilgim vardi. spor gecmisim yok ailem izin vermedi..

levelup06, 52 dk. önce
Spor geçmişin varsa 1 ayda halledilebilir. Sakatlık yaşamazsan.

levelup06
Aday Memur
09 Temmuz 2023 21:02
Öyleyse tempolu ısınma koşuları yapınız ip atlayarak nefes kontrolü kondisyon geliştirliyor.
hsprd, 47 dk. önce

tesekkür ederim cevabınız icin. sporcu değilim ama lisede (1 sene önce) her teneffüs voleybol oynardım ilgim vardi. spor gecmisim yok ailem izin vermedi..

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