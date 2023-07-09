Memurlar Neden Doyumsuz !

Kiraların ne kadar olduğundan haberin var mı? Ya da her sabah uyandığımizdaki gelen zam haberlerinden haberin var mi? Açlık sınırı demişsin iyi güzel hoş demişsin. Peki bizim yoksulluk sınırında dahi maaş almadığımız için kim utanacak? Düzgün bir hayat yaşamak istemek insancıl bir harekettir. Utanmasi gereken s serisi zırhlı araçlara binen şahıslar mi yoksa yoksulluk sınırı altında maaş alan memurlar mi? Hz Ömer'in sofrasina ekmek geliyor. O da soruyor. Halk bu ekmeği bulabiliyor mu diye. Onlar hayır ya Ömer diyorlar. Hz Ömer de götürün önümden halkımin yiyemedigi ekmeği bana getirmeyin diyor. Önce siyasiler utansın. Halkına her gün zam yapıp haramzadelik yapmasın. Sonra biz mi doyumsuz insanlarız onu konuşalım.

Kiraların ne kadar olduğundan haberin var mı? Ya da her sabah uyandığımizdaki gelen zam haberlerinden haberin var mi? Açlık sınırı demişsin iyi güzel hoş demişsin. Peki bizim yoksulluk sınırında dahi maaş almadığımız için kim utanacak? Düzgün bir hayat yaşamak istemek insancıl bir harekettir. Utanmasi gereken s serisi zırhlı araçlara binen şahıslar mi yoksa yoksulluk sınırı altında maaş alan memurlar mi? Hz Ömer'in sofrasina ekmek geliyor. O da soruyor. Halk bu ekmeği bulabiliyor mu diye. Onlar hayır ya Ömer diyorlar. Hz Ömer de götürün önümden halkımin yiyemedigi ekmeği bana getirmeyin diyor. Önce siyasiler utansın. Halkına her gün zam yapıp haramzadelik yapmasın. Sonra biz mi doyumsuz insanlarız onu konuşalım.