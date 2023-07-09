Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 20:30
Memurlar Neden Doyumsuz !

Ülkemizde birçok insan açlık sınırının altında yaşarken, bu durum benim gibi memurları utanç duymaya itiyor. Sizlerin varlığıyla, mesleğimden dolayı utanç duyuyorum.

Emekli memurların, SGK ve Bağkur emeklilerinin durumu ortada iken sürekli olarak artan isteklerle motivasyonlarını sürdürmeleri, aç gözlülükten başka bir iradeye dayanmamaktadır.

Özellikle mühendislik, hekimlik ve öğretmenlik mesleklerinde, verilen değeri önemsemeyen ve taleplerini sürekli artıran kişilerden utanç duyuyorum. Neyse ki hükümet, bu durumu fark etmiş gibi görünerek kulaklarını tıkamış durumda.

Aldığım maaşla yetinmeyi tercih edecek ve kamu dışında çalışanlar ile emeklilerimizin haklarına saygı göstereceğim.

İyi günler.


FroverRAM0.64
Aday Memur
09 Temmuz 2023 20:36
Amk trolü siktir git

DipsizKuyuu
Aday Memur
09 Temmuz 2023 20:36

Şimdi çıkıp birileri peki ya işçiler diyecektir. 1.5 milyondan fazla memurun sarı sendikalara üye olmasının bu durumu tek başına açıkladığını belirtmek istiyorum. Demekki her şey yolunda. Saygılar.


unsal1420
Aday Memur
09 Temmuz 2023 21:10

Sevgili dipsiz kuyu memur doyumsuz değil çaresiz 10 maaşla 2. El 7 8 yaşında araba rahatlıkla alırken şimdi 10 maaşla brodway alamıyor bu en basit örneği her kalem üründe yaşanan bu verilen maaş zamları günü bile kurtarmıyor emin ol adaletli bir hesaplama yapılırsa en düşük memur maaşı 30 bin tl olmalı


Ulubey08
09 Temmuz 2023 21:24
Kiraların ne kadar olduğundan haberin var mı? Ya da her sabah uyandığımizdaki gelen zam haberlerinden haberin var mi? Açlık sınırı demişsin iyi güzel hoş demişsin. Peki bizim yoksulluk sınırında dahi maaş almadığımız için kim utanacak? Düzgün bir hayat yaşamak istemek insancıl bir harekettir. Utanmasi gereken s serisi zırhlı araçlara binen şahıslar mi yoksa yoksulluk sınırı altında maaş alan memurlar mi? Hz Ömer'in sofrasina ekmek geliyor. O da soruyor. Halk bu ekmeği bulabiliyor mu diye. Onlar hayır ya Ömer diyorlar. Hz Ömer de götürün önümden halkımin yiyemedigi ekmeği bana getirmeyin diyor. Önce siyasiler utansın. Halkına her gün zam yapıp haramzadelik yapmasın. Sonra biz mi doyumsuz insanlarız onu konuşalım.

merve00000
Daire Başkanı
09 Temmuz 2023 21:25

vatanım için gerekirse maaş almam yeri gelir halkımız fedakardır burada kızanların çoğu bir sekilde stres de atıyor ya içini boşaltıyor. işçi maaşına verilen zamlardan sonra biraz bu hale geldi çünkü aynı işi yapan biri memur okumuş adam yanında ki işçiden az maaş almaya başladı.


Ulubey08
09 Temmuz 2023 21:28
Hükümetin görevi kulagini tikamak değil. Halkına insancil şekilde yaşam şartları sunmak zorunda. Önce adaletli yönetim olacak sonra adaletsizlik neredeyse onu biterecek. Dindar gezinip din satmayacak. Örnek alacaklari bir Hz Ömer var en basiti. Gitsinler öğrensinler. Burada utanç duyacaklar bellidir

Ulubey08
09 Temmuz 2023 21:32
Bir yerde çoğunluk var diye o yer haklı olmuyor yalnız. Galileo da tek başına dünyanın geoit olduğunu savundu. Peygamberimiz de tek başına çıktı müslümanlığı anlatmaya. Kürşat da 40 çerisiyle Çin sarayini basti. Hepsi bir avuç insandı. Bir yer çoğunluk diye doğru bildiğimizi konuşmayacak değiliz. Doğru bir tanedir ve tektir. Her şeye süt liman diyenlere de şunu söylüyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Utanmasi gerekenler utansın.
DipsizKuyuu, 1 saat önce

Şimdi çıkıp birileri peki ya işçiler diyecektir. 1.5 milyondan fazla memurun sarı sendikalara üye olmasının bu durumu tek başına açıkladığını belirtmek istiyorum. Demekki her şey yolunda. Saygılar.


CivilCivil25
Şef
09 Temmuz 2023 21:32
Utanç duymaya devam edebilirsin senin utanç duyman bizim için onur verici :)) kaybolan itibarımızı geri alacaz çok net bu

Denizyigit7621
Aday Memur
09 Temmuz 2023 21:37
Sen memur değilsin kiralar şu anda 15 oldu haberin var mi

Hunzah
Memur
09 Temmuz 2023 21:40

İyi git şükret ne burda bik bik ötüyorsun

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