Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


09 Temmuz 2023 20:39
Deprem tazminatı
Adıyaman ilinde 16.10.2022 tarihinden beri geçici görevle çalışmaktayım. Geçici görevli olduğum için deprem tazminatı ödemiyorlar. emsal nitelikte Gaziantep ve Osmaniye illeri ödeme yapmış . Dilekçe verdim hala sürekli görevli fiilen çalışana öderiz diyorlar. Bu konuda önerileriniz nelerdir

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