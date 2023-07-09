Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Temmuz 2023 20:41
Elektrik öğretmenliği
Arkadaşlar merhaba meslek öğretmeni olmayı düşünüyorum.Sınıfı kontrol etmekte zorluk çekilir mi sizce?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik meslek kanunu iptal olur muEbs'li ve Tes'li olanlara bu maaş zamları çok bile !AKP İçin Yeni Vergiler Önerelim.Farkında mısınız????%17,5 Zam Oranına Göre Yeni TaktikŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVIMemur Maaşındaki Türlü Türlü OyunlarProje okulu atamaları yürürlükten kaldorıldı15 günlük zam farkının ..kendini gerçekleştiren kehanete.. dönüşmesiNeyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

Marka diye fazla para vermek 2 la caida 1 Cennetlik insan 2 ayakkabı 1 sözlü şiddete maruz kalmak 1 düşmüş melek 1 Bugün olanlar 4 İçinden geleni söyle 2 çam reçinesi 1 heterodoks 1

Son Haberler

AFAD'dan 15 il için 'turuncu', 15 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısıMaganda dehşeti! 1'i çocuk 3 yaralıZonguldak'ta tren seferleri yoğun yağış nedeniyle yapılamıyorArazileri susuz kalan çiftçiler, protesto için lastik yakıp, taşlarla yolu kapattıMSB: 2 asker şehit oldu

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok