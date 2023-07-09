Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 20:42
Seyyanen zam 15ine yetişir mi?

Bu ay maaşa yetişir mi seyyanen zam resmi gazete de yayınlandı mı baktım ama göremedim bilgi verirseniz sevinirim


Mehmett063
Aday Memur
09 Temmuz 2023 21:05

Maaş bordlari hazırlanmaya başladı daha yasa geçmedi zor

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