KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Temmuz 2023 20:51
Kpss 2023/1 Avukat-Kızıltepe/Mardin

Merhaba, Mardin Kızıltepe Belediye Başkanlığını tercih etmeyi düşünen avukat var mı acaba

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