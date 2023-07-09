Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 20:53
TERCİH DIŞI İSTANBUL

Merhaba meslektaşlarım 2. şarkım bitti ve tercihlerde yazmadığımız evli ve 2 çocuklu olduğum halde tercih dışı İstanbul'a verdiler. Herhangi bir soruşturmam vs. de yok. Bununla ilgili sizce ne yapmalıyım çoğu arkadaş dava açma diyor dilekçe yazan arkadaşlarım var ancak onları da ne arayan ne de soran var yaptığım tercihlerin hepsi de istenmeyen yerlerdi. Öyle torpil yeri olarak nitelendirilen 1 yer yazdıysam yazdım gerisi hep istenmeyen yerler sizce ne yapmalıyım ? ne olur yok gösterin İstanbul'a gitmek demek benim için maddi acıdan bitmek demek.


aspnetcore
Memur
09 Temmuz 2023 21:05
Sende haklısın da istanbulda çalışan adamın suçu ne? Tercih dışı gelmeseydi paşa paşa gidip güzel şehirde çalışacaktın. Herkes başına gelince isyan ediyor kendi başına gelmeden kafasını gömüyor kuma.

srcnomr51
Aday Memur
09 Temmuz 2023 21:10
Daha önce İstanbul'da çalışmadıysan 2 şarkıda tamamlamışsın referansında yoksa tam aradıkları adamsın minimum 6 yıl çalışıp tayin isteyeceksin Allah kurtarsın
Toplam 2 mesaj

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