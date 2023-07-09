Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 21:12
3600 ek göstergenin hükümsüz kalması.

3600 ek göstergenin amacı çalışırken aldığın maaşa yakın bir maaşı emekli olduğunda da alabilmektir.

Ancak geldiğimiz noktada çalışan ve emekli memur maaşları yarı yarıya farketmektedir.

Bu durumda 3600 bile hükümsüz kalmış, herkese verilmiş ancak hiç kimseye fayda sağlamamıştır.

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