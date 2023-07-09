Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 21:36
Otel kayıtları atanmaya engel midir

Merhaba öğretmenlik mezunuyum üniversite yıllarımda erkek arkadaşım ile otelde kaldım bu otel yıldızı olan bir otel değildi ayrıca bi arkadaşımın doğum günü için kiralık ev tuttuk 6 kişilik kızlı erkekli arkadaş grubu olarak bubların hepsinde bu tarz yerlerde konaklamadan önce kimlik bilgilerim alındı atanmama engel bir durum var mıdır lütfen bilgisi olan yazsın stresliyim


yakışıgım
Şef
09 Temmuz 2023 21:42

Fuhustan işlem gormediysen Bi sıkıntı olmaz yuzkizartici suçlar memuriyete engeldir yoksa senin özel hayatın kimseyi ilgilendirmez

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