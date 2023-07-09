Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 21:48
6 Ay Suriye Görevi.

iyi günler. Erzincan kadrosunda çalışmaktayım. 6 aylık suriye görevine gideceğim inşallah. Suriyede geçirilen 6 ay toplamda ne kadar bir şark süresine tekabül eder acaba ?


Delidolu66
Memur
09 Temmuz 2023 21:55
Bende düşünüyorum gitmek için ne yapmak gerekiyor. Şuanda şark ilindeyim. Şarkımı olumsuz etkileyip uzatırmı. Fazlalığı ne kadar bilen varmı.

MELİH RAMİ
Şef
09 Temmuz 2023 21:55
Uzatır gitme
Delidolu66, 1 saat önce
Bende düşünüyorum gitmek için ne yapmak gerekiyor. Şuanda şark ilindeyim. Şarkımı olumsuz etkileyip uzatırmı. Fazlalığı ne kadar bilen varmı.

Kurtkaya66-polis
Şef
09 Temmuz 2023 21:58
Nasil gidiyorsunuz

avci3416
Aday Memur
09 Temmuz 2023 22:01

Hocam iş makinesi operatörü serfitikam var. Bu vesile ile gidiyorum


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
09 Temmuz 2023 22:13
Hangi iş sertifikası var hocam sizde
avci3416, 1 saat önce

Hocam iş makinesi operatörü serfitikam var. Bu vesile ile gidiyorum


kaptan34m
Şube Müdürü
09 Temmuz 2023 22:15
Acaba ben de dilekçe versem mi bende de Beko loder kazıcı yükleyici ehliyetime işli g sınıfı olarak olur mu ki

avci3416
Aday Memur
09 Temmuz 2023 22:26

Aynıları bende mevcut

kaptan34m, 1 saat önce
Acaba ben de dilekçe versem mi bende de Beko loder kazıcı yükleyici ehliyetime işli g sınıfı olarak olur mu ki

kaptan34m
Şube Müdürü
09 Temmuz 2023 22:39
Peki kardeşim nereye yazdın dilekçeyi personele mi yoksa başka birimemi
avci3416, 57 dk. önce

Aynıları bende mevcut


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
09 Temmuz 2023 22:54
G sınıfı alınca Beko Loder kazıcı yükleyici ve ekskavatör mü almak lazım sadece kazıcı yükleyici yetiyor mu
avci3416, 57 dk. önce

Aynıları bende mevcut


Persnelci
Şef
09 Temmuz 2023 23:19
2 yıllık bir ilin süresine eşdeğer.. 17.300 lira civarı fazlası var. Temmuzda 20 bin civarı olur..
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