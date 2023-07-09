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Editörler : LanetF16 Gökçen


09 Temmuz 2023 22:13
İşaret dili tercümanlığı ya da öğretmenliği nasılolunur?

Merhaba arkadaşlar, ben bilgisayar öğretmenliği mezunuyum ve atanamadım. Sonra işaret diliyle tanıştım. Geçen sene işaret dili sertifikası aldım. Bu yolda ilerlemek istiyorum. Temel ve İleri seviye sertifikam var ama biraz unuttum. İşitme engelliler derneğine gittim kapalıydı. Tercüman ya da öğretmen olmak istiyorum. Nasıl yapabilirim. Bilgisi olan varsa yardım edebilir mi?

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