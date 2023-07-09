Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


09 Temmuz 2023 22:18
Aile Bakanlığı & İşkur

Ikisi arasinda kalsaniz hangisini seçerdiniz ve sebebi


Brcgms33
Aday Memur
09 Temmuz 2023 22:58
Biri Bakanlık diğeri Müdürlük. Bende ikisinde asilim ama Ashb tercih edeceğim. Her türlü avantajlı özelliklede iş yükü anlamında
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