KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Temmuz 2023 22:33
TEDAŞ - Dava Takip Memuru

Merhaba,

Bu atamada Tedaş Dava Takip Memuru kadrosu açılmış Elazığ için. Bu pozisyon hakkında bilgisi olan var mıdır? Maaş, şehir, yan haklar vb. konularda yardımcı olabilirseniz sevinirim

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