Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Temmuz 2023 22:45
Taban teşvik ek ödeme
Att yim arkadaşlar ek ödemelere maaş gibi zam gelecek mi bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniÜcretsiz izindeyken derece kademe ilerler miBöyle bir iş var mı ?Müdüre tutanakDerece kademeİşçi maaşı İnşaat mühendisi olarak unvan değişikliği sınavına girenleryeni atandim1 hafta daha bitti var mı çkys ye düşen2023 (Açıktan) Atama Kurası

Sözlük

Marka diye fazla para vermek 2 karışık 1 Sosyal medya hesabının çalınması 2 özkan uğur 1 çam reçinesi 1 İçinden geleni söyle 2 şu an çalan şarkı 1 Loraks 1 düşmüş melek 1 ayakkabı 1

Son Haberler

Fenerbahçe penaltılarda kaybettiLiselere Geçişte tercih dönemi: Yüksek puanlarla hedef okullara girememe sorunuEvde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini geçtiUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştırAFAD'dan 15 il için 'turuncu', 15 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok