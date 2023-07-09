KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Temmuz 2023 22:45
3235 ve 3233 Soğutma, İklimlendirme, Doğalgaz, Tesisat Tek Başlık
3235 ve 3233 Önlisans Bölümleri (İklimlendirme, Soğutma, Doğalgaz vs.) Whatsapp grubumuz kurulmuştur. Yardımlaşmak ve haberleşmek için mezun arkadaşlar ulaşabilir.

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