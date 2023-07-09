Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 22:57
Eş durumu tayin red geldi.

Eş durumu tayin red geldi.Arkadaşlar ben bekciyim eşim kadrolu memur tayini deprem bölgesine çıktı.Bende dilekçe verdim ve 2 ay sonra bana olumsuz cevabı geldi. Nasıl bi yol izlemem lazım.


Leon00
Aday Memur
09 Temmuz 2023 23:23

Yeni başkan sağolsun herkese red vermiş. Amaç ne anlamadım ama

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