Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapması

Bu kadar kasmayın. Sonuçta biz de bi vatanadaşız. Ben otobüs yolculuklarında falan hep normal kimliğimi veririm.Havaalanına gittiğimde kemeri vs çıkarıp kapı dedektöründen geçerim. Hiç söylemem polis olduğumu. Sadece silah varsa onu belirtirim uygulamada vs. Bizim bazı arkadaşlar kimliğini gösterip havaalanında güvenlik beni arayamaz büyük reis ya. Hakim , savcı, baro başkanı vs hepsi o cihazdan geçmek zorunda. Kendi kendimizi strese sokuyoruz.

