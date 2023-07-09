Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 23:27
Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapması

Hakkı var mı falan diye sormayacağım çünkü var. Görevini ifa ediyor sonuçta. Fakat etik gereği polisin yanındaki eşine, kardeşine, akrabasına GBT yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ben de arama noktalarında 20 dakika üzerinizi arar 20 dakika da GBT yaparım. Silahınızı 30 dakikada teslim alır 30 dakikada teslim ederim. Eşinizi araması için bayan memur çağırır bir de onun için bekletirim. Hakkım var mı? Vaarrr. Ama etik olmaz değil mi?


memuraday-y
Şef
09 Temmuz 2023 23:37

Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun sürekli insanları kışkırtıcı başlıklar açıyorsun ? Sen başkasına gbt yapınca iyi ama jandarma sana veya yakınına gbt yapınca kötü öyle mi ? Senin adalet ve dürüstlük anlayışında sıkıntı var. Bence jandarma doğru olanı yapmış yapması gereken de oydu zaten.


Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
09 Temmuz 2023 23:40

Ne çabuk kışkırıyorsun sen öyle? Senin kışkırman bu kadar kolaysa vatandaşa ateş de açarsın. Algı yapma dayı kralını yaparım.

memuraday-y, 1 saat önce

Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun sürekli insanları kışkırtıcı başlıklar açıyorsun ? Sen başkasına gbt yapınca iyi ama jandarma sana veya yakınına gbt yapınca kötü öyle mi ? Senin adalet ve dürüstlük anlayışında sıkıntı var. Bence jandarma doğru olanı yapmış yapması gereken de oydu zaten.


memuraday-y
Şef
10 Temmuz 2023 00:05

Algı yapanın kim olduğu gayet ortada. Bir benim yorumuma bak bir de kendi yazdığına ve açtığın konuya bak. Kimin algı yapıp yapmadığına buradaki insanlar eminim doğru karar vereceklerdir. Benim yazdıklarımın kime ne zararı var Allah aşkına? Bir de gider yapıyorsun atar yapıyorsun?!


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
10 Temmuz 2023 00:20
Gbt yapması daha kolay kimlik falan göstermiyorum veriyorum kimliğimi sorsun ben uygulamada kendimi 5 defa soruyorum

Mustfa4444
Aday Memur
10 Temmuz 2023 00:42
Bu kadar kasmayın. Sonuçta biz de bi vatanadaşız. Ben otobüs yolculuklarında falan hep normal kimliğimi veririm.Havaalanına gittiğimde kemeri vs çıkarıp kapı dedektöründen geçerim. Hiç söylemem polis olduğumu. Sadece silah varsa onu belirtirim uygulamada vs. Bizim bazı arkadaşlar kimliğini gösterip havaalanında güvenlik beni arayamaz büyük reis ya. Hakim , savcı, baro başkanı vs hepsi o cihazdan geçmek zorunda. Kendi kendimizi strese sokuyoruz.
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