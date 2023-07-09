KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Temmuz 2023 23:28
2023/1 Merkezi atama

arkadaşlar memleketime kadro açılmış 3001 kodundan Gelir idaresi başkanlığına,aynı zamanda tıbbi sekreter mezunuyum.kpss puanım 86. merak ettiğim konu ise SB alım yapana kadar merkezi atamadan gelir idaresi başkanlığına 3001 koduyla kadrolu atanırsam SB alımında tercih verip sorunsuz geçiş yapabilirmiyim


esenö
Aday Memur
09 Temmuz 2023 23:43

Puanın yanar,bekle bence,zaten puanına da gelmez 3001


Serserdeo
Aday Memur
09 Temmuz 2023 23:43

Merkezi atamada kadrolu atandıktan sonra sözlesmeli alıma geçiş yapılmıyor deniliyor


wildstormmm
Aday Memur
09 Temmuz 2023 23:45
Memur olarak atanan kişiler aynı sınav sonucunu ve puan türünü kullanarak yeniden merkezi yerleştirme süreçlerine başvuramazlar.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

DHMİ, bilgisayar teknikeri almış hem de bir hayli2023 önlisans merkezi atamaBilgisayar Programcılığı merkezi atamaİklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Arff2023/1 Merkezi atamaBipolar teşhisi ve KPSSDHMİ güncel tekniker maaşları4B den KİT'e geçiş

Sözlük

la caida 1 heterodoks 1 kereviz 1 karışık 1 ibibik 1 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1 şiir köşesi 1 hava durumu 1 rip 1 ben bilmem eşim bilir 1

Son Haberler

Yıllık izni bulunan memurlara mazeret izni verilebilir mi?3 Ay Ertelemeli %1.99 Faizli 100.000 TL Fırsatı!10 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıZonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldıYağışlar etkisini kaybedecek, sıcaklık yükselecek!

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok