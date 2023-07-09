Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 23:28
Masa başında işçi istemiyoruz

Masa başında işçi istemiyoruz. Madem işçiler bedenleri ile çalışsınlar. Aldıkları parayı hak etsinler. Bunu herkes yaysın sendikalara iletsin. Rahatlari bozulsun .


kitabınortası
Şube Müdürü
09 Temmuz 2023 23:43

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2ven
Aday Memur
10 Temmuz 2023 00:09

Destekliyorum. Bu adam işçi olduğu için 2 memur maaşı alıyor. Niye memur işi yapıyor?

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