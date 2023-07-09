Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


09 Temmuz 2023 23:30
Masa başında işçi istemiyoruz

Masa başında işçi istemiyoruz. Madem işçiler, bedenleri ile çalışsınlar. Aldıkları parayı hak etsinler. Bunu herkes yaysın sendikalara iletsin. Rahatlari bozulsun .


death shot
09 Temmuz 2023 23:48

Yapacağınız basit. Yeni konu açın ve tüm arkadaşlara aşağıdaki metni yazın. Herkes görsün. Gerekeni yapsın.

Kamu kurumlarında işçilerin memurların işini yapması yasaktır. Hele, memurlara şeflik yapması kesinlikle yasaktır.

DBP'nin kesin hükmü vardır.. İlgili mevzuatın olduğu güzel bir haber.

https://www.saglikpersonelihaber.net/hastane-idarecilerine-uyari-surekli-isciler-birim-sorumlusu-olamazlar-iste-dpb-kar

Yukarıdaki haberde olduğu gibi, işçiler ne sorumlu olabilir, ne de memurların işini yapabilir.

CİMER uzerinden kurumları şikayet ederseniz, Konya Numune Hastanesinin yaptığı gibi işçileri temizlik ve hasta karşılama ve güvenlik görevlerine döndürürsünüz.

Temizlikçiler santralde.

Sekreterler, tıbbi sekreterin görevi olan poliklinikte,

Güvenlikçiler normal görevindeyken, bazen memur yerine olmadık birimlerde.

Sekreter kadrosundaki işçilerin çoğu vezne, ayniyat, sarf depo, ihale, mutemetlik, özlük gibi birimlerde.

Şikayet edildiği için Konya Numune Hastanesi tüm işçileri olması gerektiği gibi çalıştırmaya başladı. Hepsi ya temizlik, ya hasta karşılama ve bakım, ya da güvenlikte.

Buradan kendi kendinize itiraz etmeyin. Duyan olmaz. birlikten kuvvet doğar.

özellikle devlet hastanelerini şikayet bombardımanına tutun. CİMER üzerinden şikayet oluşturun. sağlık bakanlığına ya da çalışma bakanlığına şikayet edin. Aynısı MEB ve diğer kurumlar için de geçerlidir.

İlgili metin haberin içinde mevcut. İlgili maddeleri haberden edinebilirsiniz.

Memurun işini yap. 30 saat bile çalışma. Sonra memurun %60 fazlasını al.

yerim böyle dünyayı. Yerim böyle adaleti. Tükürürüm böyle insafa.

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