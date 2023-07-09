Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


09 Temmuz 2023 23:49
Kamuda Enerji verimliliği

Merhaba arkadaşlar kurumumuza Enerji verimliliği ile ilgili yazı geldi. Kamu kurumları Enver portalinda bilgi girişi yapacak ve kurum kapsam içindeyse kurum personelinden bir kişi enerji yöneticisi belirlenecek. Bu kişi mühendislik fakültesi mezunu yada teknik eğitim fakültesi mezunu olmak zorunda. Sertifika sahibi değilse sertifika maliyeti kurum tarafından karşılanacak. Kamu kurumlarındaki arkadaşlar bu başlık altında bilgi alışverişi yapalım. Hayırlı olsun

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