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Editörler : **sude**


10 Temmuz 2023 00:01
İşçilerin memurların iğşini yapmasını engellemek isteyenler yazıyı okusun.

Kurumlarda işçiler memurlardan fazla maaş alır durumdalar. bu da kurum içi hierarşinin içine edildiğini gösteriyor. Normalde sınavla gelen ve okumuş kesim olan memurların onlara emir verme ve üstü olma hakkı varken, memurların işinin onlara yaptırıldığını ve haftalık 40 saat bile çalıştırılmadıklarını görüyoruz. hatta bu işçilerin bir kısmı bulundukları birimde şef yapılıyor. üstelik, bunlara imza da attırılıyor. Bunların imza hakları da yok. Şeflik veya sorumluluk hakları da yok. Bunların memurun görevini yapma hakları da yok. Haftalık 48 saat çalışma, 3 saati mola olacak şekilde 6 saat ya da vardiyalı çalışma hakları vardır. Özellikle hastanelerde 40 saat çalıştırılıyorlar. Memurun görevi olan birimlerde çalışıyorlar. Üstelik, 40 saat bile çalışmadıklarını görüyoruz. Özellikle poliklinik sekreterleri saat 09:00'da göreve başlar, 12:00'da mola, 13:30'da öğle çalışma saati ve 16:20'de bitiriş. Sırf polikilinikte doktor çalışması öyle diye bunlar da aynı çalışır. 5 gün gelirler.

Şimdi bu haksızlıkların önüne geçmeliyiz. Haftalık molası dahil 48 saat çalışması gereken ve görevi dışında iş yaptırılması yasak olan işçilerin, hele ki, memur yerine memurun istihtam alanında çalışmaları kesinlikle yasaktır. Kurumları şikayet edin.

Yapacağınız basit. Yeni konu açın ve tüm arkadaşlara aşağıdaki metni yazın. Herkes görsün. Gerekeni yapsın.

Bu konu gibi çok sayıda konu açın. İşçiler olması gereken yer dışında hiç bir yerde çalıştırılamasın.

Kamu kurumlarında işçilerin memurların işini yapması yasaktır. Hele, memurlara şeflik yapması kesinlikle yasaktır.

DPB'nin kesin hükmü vardır

.. İlgili mevzuatın olduğu güzel bir haber.

Yukarıdaki haberde olduğu gibi, işçiler ne sorumlu olabilir, ne de memurların işini yapabilir.

CİMER uzerinden kurumları şikayet ederseniz, Konya Numune Hastanesinin yaptığı gibi işçileri temizlik ve hasta karşılama ve güvenlik görevlerine döndürürsünüz.

Temizlikçiler santralde.

Sekreterler, tıbbi sekreterin görevi olan poliklinikte,

Güvenlikçiler normal görevindeyken, bazen memur yerine olmadık birimlerde.

Sekreter kadrosundaki işçilerin çoğu vezne, ayniyat, sarf depo, ihale, mutemetlik, özlük gibi birimlerde.

Şikayet edildiği için Konya Numune Hastanesi tüm işçileri olması gerektiği gibi çalıştırmaya başladı. Hepsi ya temizlik, ya hasta karşılama ve bakım, ya da güvenlikte.

Buradan kendi kendinize itiraz etmeyin. Duyan olmaz. birlikten kuvvet doğar.

özellikle devlet hastanelerini şikayet bombardımanına tutun. CİMER üzerinden şikayet oluşturun. sağlık bakanlığına ya da çalışma bakanlığına şikayet edin. Aynısı MEB ve diğer kurumlar için de geçerlidir.

İlgili metin haberin içinde mevcut. İlgili maddeleri haberden edinebilirsiniz.

Memurun işini yap. 30 saat bile çalışma. Sonra memurun %60 fazlasını al.

yerim böyle dünyayı. Yerim böyle adaleti. Tükürürüm böyle insafa.

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