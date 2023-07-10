Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 00:10
Ocakta zam durumu
Arkadaşlar ocak ayında şimdi almış olduğumuz 8 bin refah payıyla cebimize girecek ücret üzerinden mi zam alacağız yoksa 8 bini çıkıp o ücretin üzerine mi zam alacağız? Emekliler kök aylık üzerine aldı %25 i o yüzden merak ettim bizim durumda aynı mı?

Dümenden Haydar
Memur
10 Temmuz 2023 00:12

8000 lira ücret katsayısına bağlandı ve damga vergisi haricinde bir kesintiye uğramayacak

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