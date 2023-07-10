Ocakta zam durumu

Arkadaşlar ocak ayında şimdi almış olduğumuz 8 bin refah payıyla cebimize girecek ücret üzerinden mi zam alacağız yoksa 8 bini çıkıp o ücretin üzerine mi zam alacağız? Emekliler kök aylık üzerine aldı %25 i o yüzden merak ettim bizim durumda aynı mı?

Arkadaşlar ocak ayında şimdi almış olduğumuz 8 bin refah payıyla cebimize girecek ücret üzerinden mi zam alacağız yoksa 8 bini çıkıp o ücretin üzerine mi zam alacağız? Emekliler kök aylık üzerine aldı %25 i o yüzden merak ettim bizim durumda aynı mı?