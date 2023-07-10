Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 00:20
Meb Gys çok zor sorulması.

Uzman öğretmenlikte ali ata bak soran komisyon, hizmetliden memurluğa geçecek insanlara aihm yargıçlarının görevleriyle ilgili ayrıntıları, devletleştirme yetkisini, sanayi devriminden sonra ki hakları, bir tane medresenin nerede olduğunu, küresel ısınmayla ilgili japonyada imzalanan protokolü, kıbrıs şehitlerinin adını, orhun yazıtlarını vs. sordu.

Ayrıca uzman öğretmenlikte barajı geçen kadroyu aldı. Memurluk için 38bin kişi, 3bin kadroya talip.

Ekstra olarak 4 tane Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihinde milli mücadeleye yer verilmemiş.

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