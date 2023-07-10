Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Temmuz 2023 01:58
AFAD gönüllüluk,
AFAD gönüllük programı kapsamında göreve çağırıyor ya, kurumumuz ne diyor bu durumda,ben gonulluyum sabah 8 de il müdürlüğüne çağırıldım diyince işi gücü bırakıp gidiyor muyuz

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