Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 03:09
MEMURUN EK İŞTE ÇALIŞMASI

ARKADASLAR SORUM ŞU MALUM ŞARTLAR YETMİYOR DURUMLAR VAHİM. BİZİ BUNU DÜŞÜNMEYE YÖNLENDİRENLER UTANSIN.MEMUR OLARAK HANGİ EK İŞLERDE ÇALIŞABİLİRİZ? YADA DAHA OZELLESTIREREK SORAYIM MEMUR OLARAK GECE VEYA HAFTASONLARI OTEL RESEPSİYONUNDA ÇALIŞMAK KANUNEN SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?


Muzaffer145314
Aday Memur
10 Temmuz 2023 03:21

Bu sorumun Kanuni karşılığını bilen yok mu ben yeni memur olduğum için tam bilmiyorum


Muzaffer145314
Aday Memur
10 Temmuz 2023 03:49

Arkadaşlar gerçekten kimse mi bilmiyor

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiişçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınSeyyanen zam oransal olarak artacaktır.%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokMemur Emeklisine De SEYYANEN Zam.YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"

Sözlük

sözlü şiddete maruz kalmak 1 heterodoks 1 la caida 1 çam reçinesi 1 Bugün olanlar 4 hava durumu 1 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1 yama 1 Cennetlik insan 2 kereviz 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya: Şu ana kadar 2 bin 156 ihbar alınmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyorMilli yüzücüler, Avrupa Gençler Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamladıSakarya'da taşan dere nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastıYıllık izni bulunan memurlara mazeret izni verilebilir mi?

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok