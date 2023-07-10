Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 05:36
Maaş iadesi ihractan dönen polis

2018 kasımda ihrac oldum...tüm mahkemeleri kazandım 07.07.2023 te karar çıktı...ihrac olduğumda beklemeden sigortalı bi ise girdim ve hala çalışıyorum...toplamda 56 aylik maas iadesi almam lazım ama sigortalı çalıştığım için kesilecek heralde...56 aylik maas iadesi tahminen ne kadar gecer elime???

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