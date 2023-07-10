KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Temmuz 2023 08:05
2024 KPSS 90+ Hedefi Olanlar Tek Başlık

Önlisans Bilgisayar Programcılığı(3249) mezunu ve Mekatronik mezun adayıyım. 2024 te hedef 90+ ve DHMİ. Hazırlanmaya başlayan veya hazırlanmyayı düşünen kimler var? Yol haritası belli mi?

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