Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Temmuz 2023 08:41
İl İçi Kontenjanlar?

İl içi tayin başvuruları bu Perşembe başlıyor diye biliyorum. Öncesinden okulların normları ve kadro mevcudiyeti ile ilgili bir kontenjan listesi yayınlanmıyor muydu?

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