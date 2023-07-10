Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 09:29
Eş durumundan tayin isteme
Merhaba arkadaşlar ben depremde dilekçe yazdım geçici görevle tayinim çıktı eşimde eş durumundan tayin yazdı eşimin dilekçesi olumsuz geldi neden böyle oldu bilmiyorum benim naklen atamam olunca mi acaba o zaman dilekçe yazmalı bilgisi olan varmı

Yaşşşş
Memur
10 Temmuz 2023 10:08
Muhtemelen eşiniz geçici atama ile atandığı için eş durumundan faydalanamadı
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