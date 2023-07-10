Eş durumundan tayin isteme

Merhaba arkadaşlar ben depremde dilekçe yazdım geçici görevle tayinim çıktı eşimde eş durumundan tayin yazdı eşimin dilekçesi olumsuz geldi neden böyle oldu bilmiyorum benim naklen atamam olunca mi acaba o zaman dilekçe yazmalı bilgisi olan varmı

Merhaba arkadaşlar ben depremde dilekçe yazdım geçici görevle tayinim çıktı eşimde eş durumundan tayin yazdı eşimin dilekçesi olumsuz geldi neden böyle oldu bilmiyorum benim naklen atamam olunca mi acaba o zaman dilekçe yazmalı bilgisi olan varmı